Son Dakika... Rusya'dan Erdoğan'ın 3'lü görüşme isteğine yeşil ışık

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye-Türkiye-Rusya olarak adım atılmasına ilişkin üçlü mekanizma çağrısına, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 11:55
Son Dakika... Rusya'dan Erdoğan'ın 3'lü görüşme isteğine yeşil ışık
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye-Türkiye-Rusya olarak adım atılmasına ilişkin "üçlü mekanizma" çağrısına, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın, Erdoğan'ın "Türkiye, Suriye ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesi" fikrine "son derece olumlu" yaklaştığını söyledi.

RIA'nın aktardığına göre Bogdanov, Erdoğan'ın teklifine ilişkin "Son derece olumlu" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, "Şu anda Suriyeli dostlarımızla temas halindeyiz" dedi.


Rusya suriye Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Son dakika

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler