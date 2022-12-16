Son Dakika... Rusya'dan Erdoğan'ın 3'lü görüşme isteğine yeşil ışık
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye-Türkiye-Rusya olarak adım atılmasına ilişkin üçlü mekanizma çağrısına, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye-Türkiye-Rusya olarak adım atılmasına ilişkin "üçlü mekanizma" çağrısına, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın, Erdoğan'ın "Türkiye, Suriye ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesi" fikrine "son derece olumlu" yaklaştığını söyledi.
RIA'nın aktardığına göre Bogdanov, Erdoğan'ın teklifine ilişkin "Son derece olumlu" ifadelerini kullandı.
Bogdanov, "Şu anda Suriyeli dostlarımızla temas halindeyiz" dedi.
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