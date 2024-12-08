Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Suriye'nin başkenti Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından kentte yerel saatle bugün 16:00'dan yarın sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:55

Suriye'nin başkenti Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Şam'da yerel saatle bugün 16:00'dan yarın sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Etiketler: #suriye #Şam

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