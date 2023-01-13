Tsunami ve 6.8’lik deprem uyarısı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:53

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:53

Ege Denizi’nde son bir haftada meydana gelen depremler ardından bilim insanları yeni depremlere karşı uyarıda bulundu. Ege Denizi’nde 7 Ocak’ta saat 04.52’de merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından 4 saat 47 dakika sonra 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölgede, bu depremlerden üç gün sonra bugün benzer büyüklüklerde üç deprem daha yaşandı. Önce Girit Adası’nın kuzeydoğusu açıklarında 4.2, daha sonra da yine merkez üssü Midilli olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremler, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Muğla ve civarında da hissedildi.

BİLİNMEYEN FAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Midilli’deki son depremin adanın kuzey sınırında gerçekleştiğini söyledi. Bu fayın kuzeydoğu güneybatı uzanımlı olduğunu aktaran Sözbilir, “Kırılma daha önce çizilmemiş bir fayda oldu. Midilli’deki depremler daha önce haritalanmamış, yani varlığı bilinmeyen fay üzerinde meydana geldi. Yunan bilimadamlarının daha önce bölgedeki çalışmalarında da çizilmemiş. Sağa yanal doğrultu atılımlı. Bizdeki Kuzey Anadolu Fayı gibi çalışıyor. Bu deprem olmadan önce çok sayıda öncü deprem olmuş” diye konuştu. Prof. Dr. Sözbilir, Midilli’de 7 Ocak’taki 5 büyüklüğündeki depreme de dikkati çekerek “Bu, bölgede birden fazla fayın olduğunu gösteriyor. İki fayın olduğu ifade edilebilir. Aynı fayın birkaç gün içinde aynı büyüklükte bir deprem yaratması pek beklenmez” ifadelerini kullandı. Fayın uzunluğunu bilmemekle beraber tahmin edebileceklerini kaydeden Sözbilir, bölgedeki fayların 6.8’lik deprem üretme potansiyeli bulunduğunu söyledi. Sözbilir, depremlerin Türkiye’de çeşitli illerde hissedildiğini aktararak “Midilli’deki fayın karşısında Edremit fayı var. Onun doğu ucu 1944’te 6.8’lik deprem üretmiş, tsunami yaşanmıştı. Edremit fayının Midilli karşısındaki daha kırılmayan ucunu tetikleme olasılığı var. 6.8’lik deprem üretebilir, Çanakkale, Balıkesir kısımları zarar görebilir, tsunami yaşanabilir” diye konuşta.

YIKICI OLABİLİR

Sözbilir, iki yıl önce Sisam’da meydana gelen deprem nedeniyle İzmir’de yıkım yaşandığına dikkati çekerek, “Yunanistan adalarında meydana gelen depremler bizde yıkıcı olabiliyor. Denizdeki faylarla ilgili ortak çalışmalar var. Ama adalarda karaya çıkıp arazide bizim de çalışmalar yapmamız gerek” ifadelerini kullandı.