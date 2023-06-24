Son dakika... Wagner ile Kremlin anlaştı!

Son dakika haberi... Belarus, Paramiliter Wagner Ordusu'nun lideri Yevgeni Prigojin'in Rusya'daki ilerleyişi durduğunu açıkladı, Kremlin ile Wagner arasında anlaşma sağlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 20:28
Son dakika... Wagner ile Kremlin anlaştı!
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Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in Moskova'ya başkaldırmasının yankıları sürerken, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Wagner askerlerini durdurmayı kabul ettiğini, Wagner askerlerinin güvenliğini garanti eden bir anlaşmanın masada olduğunu söyledi.

"ÜSLERİMZE GERİ DÖNÜYORUZ"

 

Wagner lideri Prigojin ise "Kan dökülmesini engellemek için üslerimize dönüyoruz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Rusya lideri Putin'in Ukrayna işgalinde cepheye sürdüğü paralı asker grubu Wagner, Rus ordusunun birliklerini bombardımana tuttuğunu söyleyerek sınır kenti Rostov'u ele geçirdi. Sabah saatlerinde televizyona çıkan Putin, "Sırtımızdan bıçaklandık" dedi.


Belarus Rusya wagner

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