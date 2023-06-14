Sözde Rum Belediye Başkanı Karagiannis: Avrupa, Kıbrıs sorunundan bıktı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 13:13

Güncelleme: 14.06.2023 - 13:13

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde Derinköy (Derinya) Belediye Başkanı Andros Karagiannis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret sırasında, Kato Derinya bölgesinde konut inşa edileceğini açıklamasını endişe verici olarak nitelendirdi.

Karagiannis, "Herkes Erdoğan'ın yayılmacılığının özgür bölgelere kadar ulaştığının farkına varmalı ve bu konu, bölge sakinleri için endişe ve güvensizliğe neden olduğundan durdurulmalıdır. Erdoğan'ın bize 'buradayız, burada kalacağız ve özgür bölgelerdeki evlerinizin yanında varlığımızı güçlü bir şekilde hissedeceksiniz' mesajını vermek istediğini anlıyorum" dedi.

Karagiannis, bölge civarında evler inşa edildiğini, bunların "Ruslara, Yahudilere ve İranlılara satıldığını" ileri sürerek, "Kato Derinya'nın tercih edilmesinin nedeni, Trikomou bölgesinden Karpaz'a kadar devam eden ve var olan konut gelişimine kıyasla daha ucuz olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Karagiannis, "Erdoğan'ın özgür bölgelere kadar uzanan Türk yayılmacılığı sadece Kıbrıs'ta değil Doğu Akdeniz'de de barış ve güvenliği tehdit edebilir. Avrupa Birliği'nin nihayet bazı tedbirler alması gerektiğinde ısrar ediyoruz, zira Birliğe üye olmaya aday bir ülkenin, AB'nin tam üyesi olan bir ülkenin insan haklarını ihlal etmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA, KIBRIS SORUNU'NDAN BIKTI"

Karagiannis, herkesin "Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi aktif olarak destekleyen bazı ülkelerin olduğunu bilirken, ne yazık ki Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıs'ı destekleyen ülkelerin sayısının azaldığını" kaydetti.

Karagiannis, "Avrupalıların, Kıbrıs sorunundan ve GKRY'nin karşı karşıya kaldığı sorunlardan bıktıklarını" belirterek, "Bu çok endişe verici" diye konuştu.