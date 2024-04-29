Sözleri ülkeyi karıştırdı... Macron'un önerisine tepki yağdı!

Fransa'da muhalif siyasiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız nükleer caydırıcılığının "ortak Avrupa savunması" için kullanılabileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:09
Sözleri ülkeyi karıştırdı... Macron'un önerisine tepki yağdı!
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Macron'un hafta sonu bölgesel yayın yapan Ebra'ya verdiği röportajda nükleer silahların da dahil edildiği "ortak Avrupa savunması" fikrini dile getirmesi, Fransız siyasilerce eleştirildi.

Farklı partilerden birçok siyasetçi, Macron'un Fransız nükleer caydırıcılığının "ortak Avrupa savunması" için kullanılabileceğine ilişkin ifadelerini ulusal egemenliğe aykırı buldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi François-Xavier Bellamy, katıldığı televizyon programında Macron'un son derece ciddi bulduğu ifadeleriyle Fransız egemenliğinin sinir uçlarına dokunduğunu savundu.

Pahalıya patlayan teknolojiyle inşa edilen nükleer caydırıcılığın ulus için tarihi yatırım olduğunu vurgulayan Bellamy, Macron'u Fransızları kendi haklarından mahrum etmekle suçladı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Macron’un Fransız nükleer caydırıcılığının güvenilirliğine darbe indirdiği öne sürüldü.

Savunma uzmanı LFI Milletvekili Denis Bastien Lachaud, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un "Avrupa topraklarını savunma" adı altında Fransa'nın stratejik özerkliğini tasfiye ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcılar da Macron'un, Avrupa için "nükleer şemsiye" önerisine tepki gösterdi.

AP Üyesi Thierry Mariani, X hesabından, bu sözleriyle Macron'un ulusal tehlike haline geldiğini öne sürerek, Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Marine Le Pen, Fransız nükleer caydırıcılığını Avrupa Birliği (AB) ile paylaşmak isteyen Macron'u Fransızlara yalan söylemekle itham etti.

Macron, nükleer silahlar dahil "ortak Avrupa savunmasını" tartışmaya açmaya açık ve Avrupa'nın savunmasına daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

Sorbonne Üniversitesinde yaptığı konuşmada da Macron, Avrupa'nın savunmasına eleştiriler getirmiş ve "Güvenilir Avrupa Savunması" konseptinin inşası için ortaklarıyla harekete geçeceğini belirtmişti.

Fransa, AB ülkeleri arasında kendi nükleer silahlarına sahip tek ülke konumunda bulunuyor. Fransız hükümeti, son dönemde ABD'ye ve NATO şemsiyesine daha az bağımlı "ortak Avrupa savunması" fikrini vurguluyor.

"Ortak Avrupa savunması" tartışmalarının sürdüğü dönemde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel taşı olduğunu ve öyle de kalacağını belirtmişti.


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