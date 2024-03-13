Space One roketi fırlatıldıktan saniyeler sonra patladı

Japon firması Space One roketi Kairos, Wakayama bölgesindeki fırlatmadan saniyeler sonra patladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:34
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Japon bir firma tarafından yapılan yörüngeye uydu taşıyan bir roket, fırlatıldıktan dakikalar sonra patladı. 

Tokyo merkezli Space One'ın 18 metrelik Kairos roketi, çarşamba günü ufak bir hükümet deneme uydusuyla Batı Japonya'daki Wakayama bölgesinden fırlatıldı.

Fırlatmadan saniyeler sonra katı yakıtlı roket patladı. Space One'dan yapılan açıklamada, "İlk Kairos roketinin fırlatması gerçekleştirildi ancak uçuşu iptal etmek için önlemler aldık. Detaylar inceleniyor" denildi. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Roketin yanan parçaları, fırlatmanın yapıldığı tesisin yakınlarındaki dağlık alanlara düştü. 

SpaceX örneğinde olduğu gibi, yeni bir roket sisteminin fırlatılmasına yönelik ilk girişimlerde başarısızlıklar olağan ve hatta beklenen bir durum olarak görülüyor. Space One'ın başarısızlığı yine de Japonya'nın potansiyel olarak kazançlı ticari uydu fırlatma pazarına girme çabalarına bir darbe vurdu.

Kairos'un uyduyu fırlatıldıktan 51 dakika sonra yörüngeye bırakması planlanıyordu. Fırlatma, sonuncusu cumartesi günü olmak üzere parça eksikliği ve başka problemler sebebiyle 5 kez ertelenmişti. 


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