Spike adlı köpek, yaşayan en yaşlı köpek unvanını kazandı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:25

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:25

Chihuahua cinsi Spike adlı bir evcil köpek, yaşayan "en yaşlı" köpek unvanına sahip oldu.

Spike'ın sahibi Rita Kimball, ailesiyle birlikte köpeği 13 yıl önce bir marketin otoparkında bulduklarını söyledi.

Guinness Dünya Rekorları'na konuşan Kimball, "Sırtından tıraş edilmişti, boynunda zincir ya da ipten kaynaklanan kan lekeleri vardı ve oldukça kaba görünüyordu. Marketteki tezgâhtar bize üç gündür orada olduğunu ve onu artıklarla beslediklerini söyledi" dedi.

Kimball, köpeğin hemen eve uyum sağladığını, ona Spike adını verdiğini belirterek, "Spike büyük köpekler için kullanılan bir isimdi. Benimki küçüktü, fakat büyük bir köpeğin tavırlarına sahipti" ifadelerini kullandı.

DOĞUM YILI 1999

Spike'ı bir veterinere götürdüğünü söyleyen Kimball, veterinerin, köpeğin muhtemel doğum gününü 10 Kasım 1999 olarak belirlediğini söyledi.

Kimball, "Ailemizin çoğu Spike'ın yaşlı olduğunu biliyordu, fakat dünyanın en yaşlısı olma şansına sahip olduğunu bilmiyordu. Artık bir rekortmen olduğu için onu bir ünlü olarak görüyorlar" diye konuştu.