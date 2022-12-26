Stoltenberg'ten İsveç ve Finlandiya açıklaması: Yakında aramıza katılmaları bekleniyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yeni yılda NATO'ya katılmasını beklediğini duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de Alman Deutsche Presse-Agentur'a (DPA) medyasına konuştu.
Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yeni yılda NATO'ya üyelik başvurularının onaylanmasını beklediğini söyledi.
Stoltenberg, iki ülkenin ittifaka tam olarak ne zaman üye olacağını belirtmeyerek, onay sürecinin yakında tamamlanacağından "kesinlikle emin" olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin, iki ülkenin de başvurusunu onaylamasını daha uzun süre bekletmesini düşünmediğini aktaran Stoltenberg, sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.
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