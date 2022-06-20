Sudan'dan Wagner çıkışı: Ülkede yasa dışı örgütlerin varlığı yok
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: “Rus Wagner şirketi Sudan’da altın aramıyor”
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in ülkesinde altın arama faaliyetleri yürüttüğüne dair iddiaları yalanladı.
Abdulfettah el-Burhan, “Ülkede bu şirketin (Wagner) ya da diğer yasa dışı örgütlerin varlığı yok” dedi.
Burhan, ülkedeki siyasi krizle ilgili olarak, ordunun 25 Ekim 2021’de aldığı kararları, demokrasiyi yeniden tesis etmek ve belirli bir grubun Sudan halkının tamamına egemenliğini ortadan kaldırmaktan başka bir şeyi hedeflemeyen bir adım olarak nitelendirdi.
Burhan, göstericilere karşı güç kullanılmadığını iddia ederek, güvenlik güçlerinin barışçıl gösteri düzenlemek isteyenlere saldırmama konusunda açık talimat aldıklarını belirtti.
Burhan ayrıca, gösterilerin Sudan halkının gerçek sesini yansıtmadığını ileri sürerek, ordunun kışlaya dönmesinin sivil unsurlarla varılacak anlaşmaya bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
NYT WAGNER VARLIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
New York Times gazetesi, paramiliter güç Wagner mensuplarının, Sudan’da altın arama ve askeri liderlerle iş birliği yapma konularında etkinliğinin arttığını yazmıştı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, 22 Mart’ta Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkedeki varlığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Angola, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudan ve Zimbabve'de faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk istifa etmişti.
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