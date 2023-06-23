Suriye: Astana görüşmeleri, Türkiye'nin tutumu için ciddi bir test

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Abdulkadir Azuz, Astana görüşmelerinin, "Türk kuvvetlerinin bölgeden geri çekilmesine yol açacak bir çözüm, anlayış arama ve iki ülke arasındaki birçok önemli soruna çözüm bulma niyeti için ciddi bir test" oluşturduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:49
Suriye: Astana görüşmeleri, Türkiye'nin tutumu için ciddi bir test
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Abdulkadir Azuz, Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) konuştu.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre Azuz, Suriye'nin "stratejik ve coğrafi siyasi ağırlığa sahip olduğu için Türkiye ile normal ilişkiler" konusundaki istekliliğini doğruladı. 

Azuz, "Barışçıl yollarla ilişkileri yeniden kurmayı ve farklılıkları çözmeyi hedefliyoruz. İstediğimiz şey, Birleşmiş Milletler'in anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanmama veya tehdit etmeme ilkeleriyle tutarlı" dedi.

Suriye'nin ortak koordinasyon olmaksızın topraklarında herhangi bir yabancı güç bulunmasını reddettiğine dikkati çeken Azuz, "Bu nedenle Türk kuvvetlerinin geri çekilmesini ve bunun sonuçlarının ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Azuz ayrıca, "Şam, Türkiye'nin ulusal güvenliği kadar terörle mücadeleye istekli, ancak bu Suriye'nin ulusal güvenliği pahasına olmamalı. Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü, Şam'ın gördüğüyle bağdaşmayabilir. Dolayısıyla terörle mücadele güvenlik ve siyasi koordinasyondan ve teröristlere sığınak sağlamamaktan geçer" dedi.

Astana'daki Suriye hükümeti heyeti başkanı Eymen Sosan günün erken saatlerinde el Ahbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Ankara'nın, Şam ile ilişkilerin gereklerini yerine getirmekten uzak olduğunu" öne sürerek, "Türkiye'nin derhal Suriye'den çekilmeye başlaması" gerektiğini savundu.


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