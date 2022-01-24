Suriye Haseke’de kanlı çatışma

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

IŞİD’in geçen perşembe günü Suriye’nin Haseke vilayetinde ABD destekli SDG’nin ana omurgasını oluşturan terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki cezaevine düzenlediği baskının ardından bölgede çatışmalar sürüyor. IŞİD, Guveyran bölgesinde örgüt bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin tutulduğu hapishaneyi hedef almıştı. SDG, baskının ardından kaçanlardan 104 kişinin yakalandığını, hapishanenin kuşatıldığını açıkladı. Londra merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalarda yedi sivilin yaşamını yitirdiği duyurdu. Gözlemevi, 45 YPG’li ile 84 IŞİD’linin öldüğünü aktardı. Kimi kaynak IŞİD’in elinde çok sayıda rehine olduğunu öne sürerken sivillerin bölgeden kaçışı sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı, SDG’ye hava desteği verildiğini açıklamıştı. AA’nın haberine göre dün sağlık personeli ve askerlerin bulunduğu ABD güçlerine bağlı üç kargo uçağı Haseke’nin kuzeydoğusunda Rumeylan askeri havaalanına iniş yaptı.

Cezaevi baskını, IŞİD’in üç yıl önce Suriye’de yenilgiye uğratılmasından bu yana düzenlediği en büyük saldırı. Guveyran’daki hapishanede bazı örgüt liderleri de dahil olmak üzere 3 bin 500 civarında IŞİD üyesinin tutulduğu iddia ediliyor. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, SDG kontrolündeki hapishanelerde IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen yaklaşık 12 bin erkek ve çocuk tutuluyor. Bunlar arasında yaklaşık 50 yabancı ülke vatandaşının da bulunduğu belirtiliyor. İnsan hakları kuruluşları, binlerce kişinin tutulduğu bazı gizli cezaevlerinin varlığına da işaret ediyor.