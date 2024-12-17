Suriye'nin kasasında kaç ton altın bulunuyor?

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:16

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:32

Reuters'ın haberine göre, Suriye Merkez Bankası'nın altın rezervleri yaklaşık 26 ton ve 2011'den bu yana değişmedi, bu mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 2,2 milyar dolar.

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri merkez bankasının döviz rezervlerinin nakit olarak sadece 200 milyon dolar civarında olduğunu söylerken, bir başka kaynak ise dolar rezervlerinin “yüz milyonlarca” olduğunu belirtti.

Haberde, “Konu hakkında bilgi sahibi dört kişi Reuters'e Suriye merkez bankasının kasasında yaklaşık 26 ton altın bulunduğunu söyledi; bu miktar 2011'de kanlı iç savaş başladığında da aynı miktardaydı. Kaynak olarak Suriye Merkez Bankası'nı gösteren Dünya Altın Konseyi'ne göre Suriye'nin altın rezervleri Haziran 2011'de 25.8 tondu. Reuters'in hesaplamalarına göre, bu miktar cari piyasa fiyatlarıyla 2,2 milyar dolara denk geliyor” denildi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine atıfta bulunan Reuters, Suriye Merkez Bankası'nın 2011 sonunda 14 milyar dolar döviz rezervi olduğunu bildirdi.

Reuters'a konuşan mevcut ve eski Suriyeli yetkililer, Suriye'deki önceki yetkililerin dolar rezervlerini gıda, yakıt ve askeri amaçları finanse etmek için kullandığını söyledi.

İki kaynak, merkez bankasının kasasının geçen hafta Suriyeli yeni yetkililer tarafından denetlendiğini söyledi.

MERKEZ BANKASI YAĞMALANMIŞTI

Reuters'ın haberine göre, Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da yağmacılar, merkez bankasının bazı bölümlerine girdi, ancak ana kasaya giremediler.

Suriyeli yeni yetkililer, çalınanların bir kısmının daha sonra Suriye'nin yeni yöneticileri tarafından iade edildiğini söyledi.

Kaynaklardan biri, kasanın bomba geçirmez olduğunu ve açılabilmesi için her biri farklı bir kişide bulunan üç anahtar ve bir şifre gerektirdiğini söyledi.

“YENİ DÖVİZ GİRİŞLERİ AZALDI”

Haberde, “Yeni döviz girişleri azaldı çünkü Suriye, savaş sırasında Kürt savaşçılar ve diğer silahlı grupların ülkenin doğusundaki sahaları ele geçirmesiyle ana dış gelir kaynağı olan ham petrolü kaybetti” denildi.

Suriye'nin aynı zamanda Batı'nın katı yaptırımlarının da hedefi olduğu belirtilen haberde, “ABD merkez bankasının kendisine yaptırım uyguladı ve bazı yöneticilerini kara listeye aldı” ifadeleri yer aldı.

Kaynaklar, piyasada dolaşan Suriye poundları için yeterli teminat bulundurmak amacıyla altının hiçbir zaman tasfiye edilmediğini söyledi.