Suudi Arabistan: Yeni doğalgaz alanları keşfettik
Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, yeni doğalgaz alanları keşfetti.
Suudi Arabistan'ın basın ajansının haberine göre; Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, ülkenin ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'nun yeni doğalgaz sahaları keşfettiğini duyurdu.
Devlet haber ajansına göre, doğalgaz sahası ülkenin orta bölgesindeki Empty Quarter'ın kuzey sınırına yakın doğu bölgesinde bulundu.
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