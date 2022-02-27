Suudi Arabistan: Yeni doğalgaz alanları keşfettik

Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, yeni doğalgaz alanları keşfetti.

Reuters
27 Şubat 2022 Pazar, 14:40
Suudi Arabistan: Yeni doğalgaz alanları keşfettik
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Suudi Arabistan'ın basın ajansının haberine göre; Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, ülkenin ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Suudi Aramco'nun yeni doğalgaz sahaları keşfettiğini duyurdu.

Devlet haber ajansına göre, doğalgaz sahası ülkenin orta bölgesindeki Empty Quarter'ın kuzey sınırına yakın doğu bölgesinde bulundu.


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