Tacikistan liderinden 'Soğuk Savaş' uyarısı: 'Süper güçlerin çıkarları çatışıyor...'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 13:51

Güncelleme: 01.09.2024 - 13:51

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rahman, “son 4-5 yıldır dünyanın süper güçleri arasında siyasi ve askeri eylemlerle dünyayı yeniden şekillendirme hedefiyle sürdürülen çıkar çatışmalarının yaşandığını” söyledi.

Rahman, “Son 4-5 yıldır dünyada süper güçlerin çıkarları çatışıyor ve bu çatışma siyasi ve askeri eylemler şeklinde dünyayı yeniden şekillendirmek için yürütülüyor. Hızlı silahlanma ve Soğuk Savaş her geçen gün daha da yoğunlaşıyor” dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını hatırlatan Rahman, “Bugün siz ve ben medyadan biliyoruz ki binlerce masum insan dünyanın diğer çatışma bölgelerinde süper güç ülkelerin çıkarlarının ve jeopolitik oyunlarının kurbanı oluyor. Bu süreçte, İslamofobinin büyümesi dinler arasındaki anlaşmazlıkların yanı sıra bir başka tehlikeli faktör haline geldi ve toplumda ciddi endişelere neden oldu” diye konuştu.

“Barış içinde bir arada yaşama adına devletler ve halklar arasında işbirliğinin geliştirilmesinin insanlık için büyük önem taşıdığını” kaydeden Rahman, şunları aktardı:

“Hatta bazı siyasetçilerin ve uzmanların nükleer savaş ihtimalinden bahsetmeye başladığı bir noktaya gelindi. İnsanlık tarihinin son derece hassas ve öngörülemez bir döneme girdiği bu koşullarda, hoşgörü, dünyada barışı koruma çabaları, medeniyetler arası diyalog, dünya halklarının barış içinde bir arada yaşaması için devletler ve halklar arasındaki işbirliğinin genişletilmesi insan toplumu için büyük önem kazanmıştır.”