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Tahran'da şiddetli patlama sesleri... İsrail, İran'ın birçok bölgesine saldırı başlattı!

Tahran'da şiddetli patlama sesleri... İsrail, İran'ın birçok bölgesine saldırı başlattı!

18.06.2025 08:45:00
Güncellenme:
DHA
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Tahran'da şiddetli patlama sesleri... İsrail, İran'ın birçok bölgesine saldırı başlattı!

İsrail ordusunun, İran’ın başkenti Tahran dahil birçok bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Öte yandan Tahran'ın kuzeydoğusundaki tepelerde ile bir petrol rafinerisinde büyük patlamalar yaşandığı ve ardından yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar 6. gününde de devam ediyor. İsrail ordusunun, İran'da başkent Tahran ile birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Tahran’ın batı bölgesinden patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bildirildi.

PETROL RAFİNERİSİNDE BÜYÜK PATLAMALAR

İsrail'in bu gece İran hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından, Tahran'ın kuzeydoğusundaki tepelerde ile bir petrol rafinerisinde büyük patlamalar yaşandığı ve ardından yangın çıktığı bildirildi.


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