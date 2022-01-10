Taliban baskısı tam gaz
Afganistan'da Kabil Üniversitesi hukuk fakültesinde görev yapan akademisyen ve siyaset bilimci Profesör Feyzullah Celal, gözaltına alındı.
Afganistan'da Kabil Üniversitesi hukuk fakültesinde görev yapan akademisyen ve siyaset bilimci Profesör Feyzullah Celal, Taliban aleyhine sosyal medyada eleştirel paylaşımlar yaptığı suçlamasıyla başkent Kabil'de gözaltına alındı.
Celal'in kızı Hasina Celal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tutuklanmasının ardından babasından hiç haber alamadıklarını dile getirdi.
Ayrıca Hasina Celal, babasının bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, gözaltı kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Celal'in sosyal medya hesabından yaptığı eleştirel iletilerin ekran görüntüsünü de paylaşarak, "Celal adında radikal bir kişi, halkı sisteme karşı kışkırtan ve halkın onuruyla oynayan sosyal medyadaki yalan yanlış açıklamaları nedeniyle tutuklandı." ifadesini kullandı.
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