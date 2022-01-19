Taliban'dan çağrı: 'Bizi tanıyın'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:52

Afganistan'ın vekaleten görevde olan başbakanı Molla Hasan Akhund uluslararası hükümetlere Taliban yönetimini tanımaları için çağrıda bulunurken tüm koşullarının yerine getirildiğini ifade etti.

Akhund yaptığı açıklamada "Tüm hükümetlere özellikle İslam ülkelerine tanımaya başlamaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

Dünyanın pek ülkesi Ağustos ayında Afganistan yönetimini devralan Taliban yönetimini tanımaya sıcak bakmazlaen ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler milyarlarca dolarlık Afgan bankacılık varlıklarını dondurdu ve geçmişte Afganistan ekonomisinin bel kemiği olan kalkınma fonlarını dondurdu.

Akhund ve diğer Taliban yetkilileri Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinini de katıldığı basın toplantısında ülkeye para girişindeki kısıtlamaların gevşetilmesi çağrısında bulunurken büyüyen ekonomik krizden fonların dondurulmasını sorumlu tuttular.