Oğuz Aksaç'dan 'Taliban'lı uyarı: Herşey sandığınızdan daha sert ve korkunç olabilir
Halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Afganistan'da müzik aletlerinin yakıldığı görüntüler üzerinden yaptığı paylaşımda Bugün özgürlüklerimize sahip çıkmayarak daha sonrasında ılımlı bir yerde durulabileceğini sanmayın" dedi.
Halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Afganistan'da dinci Taliban güçlerinin meydanlarda müzik aletlerini yakmaya başladığı anlara dair görüntülerle ilgili Türkiye'ye yönelik bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Taliban yönetimi tarafından kurulan İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı, ülkenin Paktia eyaletinde bir müzisyene ait müzik aletini yaktırıp o anları kameralarla kayda almıştı.
Oğuz Aksaç, Instagram hesabından ilgili görüntüleri bir kez daha paylaşırken "Bugün özgürlüklerimize sahip çıkmayarak daha sonrasında ılımlı bir yerde durulabileceğini sanmayın. Herşey sandığınızdan daha sert ve korkunç olabilir" ifadelerini kullandı.
Aksaç'ın mesajı şöyle:
"Videod Taliban bir müzisyenin müzik aletini yaktırıp topluma izletiyor. Izzet Bey ile Gülsen Hanım arasında bir yerde durup taraf olduğumu sanan herkes bunu düşünerek izlemeli. Meselenin bir külottan ibaret olmadığını anlamanızı, ve büyük resmi görmenizi dilerim.Bugün özgürlüklerimize sahip çıkmayarak daha sonrasında ılımlı bir yerde durulabileceğini sanmayın. Herşey sandığınızdan daha sert ve korkunç olabilir. Bu videoda toplum değerleri(!) diye tarif edilen şeyin özgürlükleri nasıl budadığını görüyorsunuz."
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