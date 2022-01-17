Taliban, müzik aletlerini yaktı: Müzisyen gözyaşlarını tutamadı

Taliban mensupları, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir müzisyene ekmek teknesi müzik aletini yaktırıp o anları kameralarla kayda aldı. Müzisyenin yüzündeki çaresizlik ve korku görenlerin adeta kanını dondurdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2022 Pazartesi, 17:23
Taliban, müzik aletlerini yaktı: Müzisyen gözyaşlarını tutamadı
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Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etti.

Sputnik'in haberine göre; Afgan gazeteci Abdulhak Ömeri'nin yayınladığı videoda Taliban mensuplarının bir yandan ekmek teknesini yanarken izlerken gözyaşlarını tutamayan müzisyenle alay ederek ona lanetler okuduğu, bir yandan da olayı videoya kaydettikleri anlar görülüyor.

Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde Afganistan'da müziği yasaklamıştı.

Ekim ayında da Taliban, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması yönünde kural getirerek, düğün kutlamaları sırasında canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı.


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