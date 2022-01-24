Taliban’dan Oslo temasları
Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’nin başkanlığındaki heyet Oslo’da Afgan sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile bir araya geldi.
Afganistan’da yönetimi ele geçiren köktendinci Taliban, ilk Avrupa ziyaretini dün Norveç’e yaptı. AFP’nin haberine göre Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’nin başkanlığındaki heyet Oslo’da Afgan sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile bir araya geldi. Yarın sona erecek görüşmeler kapsamında masada “insan hakları ve insani yardım konularının” olacağı belirtildi. Heyetin, Norveçli yetkililerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), ABD ve Arap ülkelerinin temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Norveç hükümetinin Taliban daveti, örgütün tanınacağı yorumlarına neden olmuştu. Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt önceki gün yaptığı açıklamada, ziyaretin “Taliban’ı meşrulaştırma veya tanıma olmadığını” belirtirken “Ama bugün ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmalıyız” ifadelerini kullanmıştı. Taliban’ın tekrar iktidara gelmesinden sonra ABD, Afgan Merkez Bankası’na ait 9.5 milyar dolarlık varlıkları dondurmuştu. Taliban ise ekonomik krizden çıkmak için uluslararası alanda tanınırlık kazanma peşinde.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- SES, sözleşmeye dikkat çekti: Sağlık çalışanları mağdur
- Ne çekti Havva sizin bu dilinizden!
- Mumcu hep haklıydı - Hilmi TAŞKIN
- Okul seçim kriteri olarak okul kütüphanesi
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kritik değerlendirme
- Birinci yılında Biden
- Bitmeyen zulüm, Uğur Mumcu, büyük katliamlar ve aydınlığa hasret
- ‘Bir pulsuz dilekçe’ - Yıldız AKALIN
- Sönmeyen ışık: Uğur Mumcu - Daver DARENDE
- Geleceğimize sahip çıkmak!...