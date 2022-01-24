Taliban’dan Oslo temasları

24 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Afganistan’da yönetimi ele geçiren köktendinci Taliban, ilk Avrupa ziyaretini dün Norveç’e yaptı. AFP’nin haberine göre Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanı Emir Han Muttaki’nin başkanlığındaki heyet Oslo’da Afgan sivil toplum kuruluşları yetkilileri ile bir araya geldi. Yarın sona erecek görüşmeler kapsamında masada “insan hakları ve insani yardım konularının” olacağı belirtildi. Heyetin, Norveçli yetkililerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), ABD ve Arap ülkelerinin temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Norveç hükümetinin Taliban daveti, örgütün tanınacağı yorumlarına neden olmuştu. Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt önceki gün yaptığı açıklamada, ziyaretin “Taliban’ı meşrulaştırma veya tanıma olmadığını” belirtirken “Ama bugün ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmalıyız” ifadelerini kullanmıştı. Taliban’ın tekrar iktidara gelmesinden sonra ABD, Afgan Merkez Bankası’na ait 9.5 milyar dolarlık varlıkları dondurmuştu. Taliban ise ekonomik krizden çıkmak için uluslararası alanda tanınırlık kazanma peşinde.