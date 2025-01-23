'Tarihi' evlilik yasası yürürlüğe girdi: Yüzlerce eşcinsel çift evlendi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:58

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:58

Tayland'ın, Güneydoğu Asya'da eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk ülke olmasıyla birlikte Bangkok'ta yüzlerce çift evlendi.

Tayland, Tayvan ve Nepal'in ardından Asya'da eşcinsel evliliği yasallaştıran üçüncü ülke oldu.

Tayland parlamentosu tarafından kabul edilen ve geçen yıl kral tarafından onaylanan evlilik yasası kapsamında Tayland Ceza ve Medeni Kanununda yapılan bir değişiklik, eşcinsel çiftlerin ülkede yasal olarak evlenebileceği ve mali, tıbbi, evlat edinme ve miras hakları da dahil olmak üzere diğer çiftlerle aynı haklardan yararlanabileceği anlamına geliyor.

Organizatörler, ilgili kurumlarla birlikte, ülke çapındaki törenlerden elde edilen rakamları derlemeyi ve Guinness Dünya Rekorları'na Tayland'ın tek bir günde dünyanın en fazla eşcinsel evlilik kaydına sahip ülke olarak tanınması için talepte bulunmayı planlıyor.

LGBT+ grubu Bangkok Pride, “Bir-dört-dört-sekiz tüm cinsiyetler için evlilik hakları mücadelesini simgelemektedir. Aşkı her haliyle kabul eden ve kutlayan kapsayıcı bir toplum inşa etme hayalini ve umudunu temsil eder” açıklamasında bulundu.

Grup tarafından Bangkok'taki lüks Siam Paragon alışveriş merkezinde düzenlenen toplu düğün töreninde LGBT+ bayrakları ve çiçekler etrafı sardı. Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu yüzlerce eşcinsel çift, evlenmek için kayıt yaptırdı ve evlilik sertifikalarını gösterdi.

BAŞBAKANDAN DESTEK MESAJI

İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra da Facebook hesabından yasayı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Şinavatra, “Bugün gökkuşağı bayrağı Tayland üzerinde gururla dalgalanıyor. Bu zafer, başta Eşit Evlilik Yasasının bugün yürürlüğe girmesinin ana çekirdeğini oluşturan LGBTQIA+ sektörü olmak üzere herkesin işbirliği sayesinde elde edilmiştir” dedi.

İnsan Hakları için Transgender İttifakı Vakfı'ndan hak savunucusu Hua Boonyapisomparn, Tayland için bir sonraki adımın trans bireylerin cinsiyet kimliklerini yasal olarak değiştirmelerine izin vermek olduğunu söyledi. Asya Pasifik Transgender Ağı'na göre ülkede tahminen 314 bin trans birey yaşıyor.