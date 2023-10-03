Tarihi kentte Airbnb yasaklandı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:37

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:34

İtalya'nın tarihi kenti Floransa'da, Airbnb ve kısa süreli konut kiralama yasaklandı. Floronsa Belediye Başkanı Dario Nardella, hükümetin sektörü düzenlemeye yönelik planlarının hayal kırıklığı yaratması nedeniyle bu kararın alındığını söyledi.

Toskana bölgesinde kabul edilen yasakta, ev sahiplerinin kısa süreli kiralamaların yerine normal kiralamaya geçmeleri halinde üç yıllık vergi indiriminden yararlanacağı belirtildi.

"2016 yılında Airbnb'de listelenen daire sayısı 6 binin biraz altındaydı. Bugün ise neredeyse 14 bin 378" diyen Nardella, bu süre zarfında normal aylık konut kiralarının ortalama maliyetinin yüzde 42 arttığına dikkat çekti.

Bu yıl fiyatların yüzde 15,1 oranında arttığını söyleyen Nardella, "Merkezde yaşayan 40 bin Floransalı kendilerini birdenbire apart otellerde yaşarken bulmaktan şikayetçi" dedi.

Yasakta ayrıca, turistlere kiralanan her konutun ulusal bir kimlik koduna sahip olacağı ve yasağa uymayanlara 5 bin Euro (yaklaşık 144 bin TL) para cezası kesileceği bilgisi yer aldı.

Airbnb uygulaması Türkiye'de de son dönemlerde tartışılırken iktidar Airbnb uygulayıcılarına da kısıtlayıcı vergiler koymayı planlıyor.