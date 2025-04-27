Tarihi Titanik mektubu rekor fiyatla satıldı!

Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık artırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.

Tarihi Titanik mektubu rekor fiyatla satıldı!
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:22

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup açık artırmaya sunuldu.

Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

Gracie'nin Titanik hakkında, “Güzel bir gemi fakat bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim” ifadelerini kullandığı bildirildi.

 


Etiketler: #titanik #Mektup

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