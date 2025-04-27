Tarihi Titanik mektubu rekor fiyatla satıldı!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:22

Güncelleme: 27.04.2025 - 11:22

İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup açık artırmaya sunuldu.

Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.

Gracie'nin Titanik hakkında, “Güzel bir gemi fakat bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim” ifadelerini kullandığı bildirildi.