Tarihi Titanik mektubu rekor fiyatla satıldı!
Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan mektup, açık artırmada yaklaşık 400 bin dolara satıldı.
İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanik kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup açık artırmaya sunuldu.
Geminin batmasından 5 gün önce yazılan mektup, ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alındı.
Gracie'nin Titanik hakkında, “Güzel bir gemi fakat bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim” ifadelerini kullandığı bildirildi.
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