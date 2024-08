Yat dünyasının Titanik faciası

25 Ağustos 2024 Pazar

Titanik’i efsane yapan neydi?Dünyanın en büyük transatlantiği iddiasıyla okyanusa açılması...

Ve elbette ki yolcuların kimlikleri ile gündeme gelen görülmemiş debdebe ve şaşaa, düşlere malzeme olan büyük konfor ve lüks tutkusu, filmlere konu olan ilişkilerdi.

Hafta başında Sicilya açıklarında batan Bayesian yatının hikayesi, Titanik’inufak çaplı bir 21. yüzyıl versiyonunu çağrıştırıyor.

Milyarderlere hizmet veren Perini Navi tersanelerinde inşa edilen muhteşem görünümlü Bayesian, 75 metrelik rekor yükseklikteki direği ile düşman çatlatan bir tekneydi.

Titanik gibi tıpkı “batması imkansız” iddiasıyla yapılmış ve üstüne 21. yüzyıl teknolojisi, elektroniğiyle donatılmıştı. 56 metre uzunluktaki tekneyi, yelkenlerini açmış halde bir koyda süzülürken görenler onu asla unutmazdı.İlla sorarlardı: “Kimin teknesi? Musk’ın mı? Gates’in mi? Bezos’un mu?”

İşte… göz kamaştıran dizaynı ile denizlere meydan okuyan tekne göz açıp kapayana dek battı.

Doğa, insan icadı her marifetten daha büyük olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bu büyük iddia ve fiyakanın yok olması yalnızca “bir dakika” aldı.

Ama o dakikanın evveliyatı var.

Güzergâhta buzul dağları uyarısına kayıtsız kalan büyük Titanik kaptanı misali, Bayesian’ın kaptanı James Culfiled da, meçhul nedenlerle meteolojinin verdiği ihtarlarının hiç birisini dikkate almıyor….

Yolculuk Kuzey Denizi’inde Rotterdam’dan başlıyor. Normandiya’da sürüyor, Atlantik’te Portekiz kıyılarında seyrediliyor, Cebelitarık’tan geçilerek, Sicilya’nın kuzeyindeki Eolie adaları’na ulaşılıyor. Son olarak Palermo-Cefalu arasında küçük bir balıkçı limanı Porticello’ya demir atılıyor.

Teknede yenilmiş, içilmiş. Yolcular, güvertenin altındaki kameralarına çekilmiş ve sonunda yatmışlar.

Sabaha karşı 3:50’de fırtına patlıyor. Dokuz dakikada teknenin çapası çözülüyor. Yelkenli, 10. dakikada su almaya başlıyor. On beşinci dakikanın sonunda burnu aşağı doğru, yana yatıyor, 16. dakikada sulara gömülüyor.

Fırtınanın çıkması ile geminin batması arasında geçen toplam 16 dakikalık sürede mürettebat; kapı pencereyi kapatıp önlem almak, yolcuları uyandırmak, can simidi, flika vermek gibi çabalara girmiyor. On iki kişilik personelin 11’i canını kurtarırken, on yolcunun yarısı ölüyor.

DERİN OPERASYONLARIN ADAMI: “KARANLIK TAKİP”

Ölenler kim?

Hikâyenin başlı başına bu kısmı bir John Grisham, John le Carré öyküsü gibi.

Sulardan cesedi ilk çıkarılan yolcu: Mike Lynch, teknenin sahibi.

Lynch’in karısı sağ kalırken, Mike Lynch kızı Hannah ile birlikte yaşamını yitiriyor.

İngiliz Bill Gates’i diye nam salan ve CIA’sinden MI6’sına.. dünyanın istihbarat şirketleriyle içli dışlı olan Michael (Mike) Lynch’in Darktrace (karanlık takip) adlı bir yapay zeka yazılım şirketi var.

MI6 desteği ile kurulan şirketin El Kaide’nin kovalanmasından, Putin’in hacker’larının tespitine, Hamas liderlerinin yerinin belirlenmesine… türlü çeşit operasyonda parmağı bulunuyor.

Lynch, hakkında Hewlett Packard (HP) tarafından açılmış bir “dolandırıcılık” davasından taze aklanmış.

Batan teknede yaşamını yitiren Lynch, İsrail’in Filistin işgali denetiminin siber güvenliğini sağlayan HP’a, 2010’lar başında Autonomy isimli bir başka şirketini, değerini şişirerek satmış.

Lynch’in yakasına yapışan HP, San Francisco’da bir dolandırıcılık davası açmış ve de “İngiliz Bill Gates”in tüm derin ilişkilerine rağmen Londra’dan ABD’ye iadesini sağlamış.

Lynch ABD de on yıl ev hapsinde kaldıktan sonra bu davadan işte ancak geçen Haziran’da beraat etmiş.

Bu Sicilya gezisini, arkadaşlarıyla özgürlüğünü kutlamak için tertipliyor.

Lynch’i davada temsil eden avukat Chris Morvillo da gezide.

Eşiyle birlikte o da ölüyor.

Toplam 12 konuktan 6’sı yaşamlarını yitiriyorlar.

Hepsinin bu şaibeli davayla bir bağlantısı var veya aile fertlerini oluşturuyorlar.

Yaşamını yitirenler arasında misal Morgan Stanley Bankası’nın CEO’su Jonathan Bloomer’ın da adı geçiyor. O da Lynch’in HP davasında, Lynch lehine tanıklık etmiş…

Bitmedi.

Bayesian’ın trajik sonundan tam 24 saat önce, HP davasında yargılanan Darktrace yöneticilerinden Stephen Chamberlain keza, tekne gezisine katılmamış olmasına karşın evinin civarında koşarken… İngiltere’de araba çarpması sonucu ölüyor.

Dünyanın konuştuğu yat faciasının sorumluluğu 51 yaşındaki Yeni Zelandalı kaptan James Culfield’e kalacak gibi.

İtalyan savcılar, yaşamlarını yitirenlerin neden yalnız yolculardan oluştuğunu; mürettebatın hemen neredeyse tam kadro nasıl sağ kalabildiğini araştırıyor.

Kaptan, 12 yıl hapisle neticelenebilecek “gemi kazasına yol açan çoklu cinayet, kasıtsız öldürme” gerekçesiyle kovuşturuluyor.

Bayesian’ın Titanik’le yarışabilecek serüveni daha çok konuşulur.