Tarihteki en büyük veri sızıntısı: Hacker, 1 milyar veriyi internet sitesinde satışa koydu
Bir hacker, Şangay polisi veritabanına girerek 1 milyar Çin vatandaşının kişisel bilgilerini ele geçirdiğini söyledi. Hacker’ın yaptığı doğru çıkarsa, tarihteki en büyük veri sızıntısı olacak.
The Guardian’da yer alan habere göre, “ChinaDan” olarak belirtilen anonim hacker, Breach Forums isimli internet sitesine, 23 terabayttan büyük veriyi 10 bitcoin(200 bin dolar) karşılığında satmayı teklif etti.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “2022 yılında Şangay Ulusal Polisi’nin veritabanı sızdı. Bu veritabanında terabaytlarca veri ve milyarlarca Çin vatandaşına ilişkin bilgiler ver. Veritabanlarında 1 milyar Çin vatandaşının isim, adres, doğum yeri, kimlik numarası, cep numarası, tüm suç kaydı yer alıyor”
Çin’de yetkililer henüz olası hackleme olayıyla ilgili bilgi vermedi.
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