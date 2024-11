Tartışmalı yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti

Yeni Zelanda parlamentosunda 184 yıl önce İngilizler ile yerli Maori halkının liderleri arasında yapılan kuruluş antlaşmasının yeniden yorumlanmasını içeren tartışmalı yasa tasarısı protesto edildi.

Yerli haklarını savunan muhalefetteki Te Pati Maori Partisi Milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, partisinin yasa tasarısını destekleyip desteklemediği sorulduğunda Haka dansına başladı.

Tasarıya karşı çıkan milletvekilleri Haka dansı yaparak oylamayı engellerken, parlamento oturumu askıya alındı.

Here’s what the Maori Party thinks of equal rights and democracy. pic.twitter.com/42Ssh2vipK