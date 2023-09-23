Tayland Kralı'nın oğlu, monarşiyi tartışmaya açtı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:56

Güncelleme: 23.09.2023 - 14:57

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un oğlu Vacharaesorn Vivacharawongse, New York'ta düzenlenen ve Tayland'daki "krala ihanet yasası" kapsamında haklarında hukuki işlem başlatılanların fotoğraflarının yer aldığı bir sergiye katıldıktan sonra Facebook hesabından açıklama yaptı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre kralın ikinci oğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Monarşiyi seviyor ve ona değer veriyorum. Fakat bilgi sahibi olmanın, hiçbir şey bilmemekten daha iyi olduğuna inanıyorum. Herkesin kendi deneyimlerine dayanan şahsi görüşleri vardır. Onları dinlememek, görüşlerini ya da fikirlerini ortadan kaldırmaz. Onlarla aynı fikirde olup olmamanız başka bir mesele. Fakat herkes birbiriyle makul şekilde konuşabilmeli."

Tayland'daki "krala ihanet yasası" kapsamında suçlu bulunanlar 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

2020'de ülkede binlerce demokrasi yanlısı protestosu, siyaset ve toplum üzerindeki monarşi ve ordu vesayetine karşı sokaklara dökülmüştü.

İnsan Hakları İçin Taylandlı Avukatlar adlı hak örgütünün verilerine göre Kasım 2020'den beri açılan 278 davada en az 257 kişi hakkında krala ihanet suçundan hukuki işlem başlatıldı. Bu kişilerden en az 20'siyse 18 yaşından küçük.

Birleşmiş Milletler de ifade özgürlüğünü bastırmak için kullanıldığını savunarak bu yasanın kaldırılmasını talep etmişti.

KRALIN OĞLU VACHARAESORN

71 yaşındaki kralın ikinci eşi Sujarinee Vivacharawongse'den olan oğlu Vacharaesorn, New York'taki bir hukuk firmasında çalışıyor.

42 yaşındaki Vacharaesorn, Ağustosta 27 yıl aradan sonra tekrar Tayland'a dönerek gündem olmuştu. Kralın ikinci oğlu, başkent Bangkok'taki Wat Yannawa adlı Budist tapınağını ziyaret etmişti. Vacharaesorn, ayrılmadan önce yaptığı açıklamada Tayland'ın "umut dolu bir ülke olmasını dilediğini" söylemişti.

4 kez evlenen ve 7 çocuğu olan Kral Vajiralongkorn henüz resmi bir varis belirlemedi.