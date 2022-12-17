Tayland'da Kral ve Kraliçe'den kötü haber
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida Vajiralongkorn’un Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Kraliyet Ailesi Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile enfekte olan 70 yaşındaki Kral Maha Vajiralongkorn ve 44 yaşındaki Kraliçe Suthida Vajiralongkorn’un “çok hafif” semptomlar gösterdiği belirtildi.
Çift, son günlerde kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan kralın en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Mahidol’u Bangkok’ta tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre, Tayland’da bugüne kadar 4 milyon 715 binden fazla kişi virüse yakalandı. 33 bin 392 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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