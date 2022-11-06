Suç Kraliçeleri filminin konusu ne, oyuncuları kim?

06 Kasım 2022 Pazar, 10:19

Suç Kraliçeleri (The Kitchen), yönetmenliğinde Andrea Berloff olan, 2019 yapımlı bir polisiye-gerilim filmidir.

SUÇ KRALİÇELERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

3 ev hanımı da 1978 yılında Hell’s Kitchen'da yaşamanın zor olduğunu bilen kadınlardır. Bu 3 kadın Hell’s Kitchen bölgesinde işlerini yürüten 3 gansterin eşleridir. Üçünün de hayatı, eşlerinin FBI tarafından yakalanması ve hapse girmesiyle birlikte değişmek zorunda kalır. Bu 3 kadın, eşlerinden kalan boşluğu doldurarak İrlanda mafyasının yaptığı işlere el atarlar. Onlardan beklenilenin aksine, üçü de bu işte başarılı olmaya başlar.

SUÇ KRALİÇELERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Melissa McCarthy

Tiffany Haddish

Elisabeth Moss