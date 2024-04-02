Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 2, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-04-02
Saat:16:33:41 TSİ
Enlem:36.43944 N
Boylam:27.70722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/M2vxypLKt3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- İktidar böyle eridi
- İşte İBB Meclisi'ndeki CHP ve AKP'nin üye sayısı
- 'Evrak çalmak için kameraları kapattırdılar'
- O ilçe AKP'den CHP'ye geçti
- 'Mecbur acı ilacı içirecekti'
- Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi
- Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' göndermesi
- ‘Bu teklifi reddedenler…’
- Adana Demirspor'dan TFF'ye 6 soru!