Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:43
Son Dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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