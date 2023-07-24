Tayvan, askeri tatbikat başlattı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 24.07.2023 - 15:20

Tayvan Savunma Bakanlığına göre, 1984'den beri her yıl düzenlenen tatbikatların 39'uncusu 5 gün sürecek ve tatbikatta hem gerçek mühimmat kullanılacak hem de bilgisayar üzerinden savaş denemeleri yapılacak.

Çıkarma ihtimaline karşı askerlerin savunma kabiliyetlerinin gözlemleneceği tatbikatta, Tayvan Hava Kuvvetlerinin savaş jetleri, "işgal simülasyonu" kapsamında Tayvan'ın doğusundan batısına kadar uçtu.

Bakanlık, 27 Temmuz'a kadar 46 hava savunma tatbikatı düzenleyeceklerini ve tatbikatlar sırasında sivillerin kapalı alanlara sığınması gerektiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait 11 uçağın Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği ve 6 geminin Ada etrafında gezindiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın en büyük gemilerinin, Ada etrafında "düşman güçlere karşı koymak ve işgali yavaşlatmak için mayınlar yerleştirmeye hazırlanmak" üzere seyre çıktığı kaydedildi.

Savunma tatbikatlarının ilk kez Ada'nın en kalabalık havalimanlarından Taoyuan Uluslararası Havalimanı ile Taitung Havalimanı'nda gerçekleşeceği bildirildi.

MÜHİMMAT DEPOSU PATLADI

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Focus Taiwan'a yaptığı açıklamada, Ada'nın başkenti Taipei yakınlarındaki Hsiang Feng askeri üssündeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamada, patlamanın teknik personelin denetleme yaptığı sırada gerçekleştiği ve yaralanan 9 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, patlamanın sebebine dair araştırmaları sürdürüyor.