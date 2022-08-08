Tayvan'dan Çin'e misilleme: Topçu atışı tatbikatı gerçekleştirecek

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:55

Tayvan'dan, Çin'in askeri tatbikatlarına yanıt olarak bir adım geldi.

Tayvan Silahlı Kuvvetleri, Çin'in, Tayvan'ı çevreleyen son askeri tatbikatlarına yanıt olarak "savaşa hazır olup olmadığını test etmek için" Salı ve Perşembe günleri Pingtung bölgesinde topçu tatbikatları yapacağı bildirildi.

Tayvan'ın güneyindeki Fenggang'da planlanan tatbikatlar, 78 155 mm kundağı motorlu obüs ve altı adet 120 mm havan topunun katılımını içerecek.

Tatbikata ayrıca, Tayvan Ordusu'na bağlı 8'inci Kolordu'nun 43. Topçu Komutanlığı ve 333. Mekanize Piyade Tugayı da katılacak.

5 EYLÜL'DE YENİ BİR TATBİKAT BAŞLATILACAK

Tayvan ordusu, keskin nişancılar, zırhlı araçlar, tank ve obüslerden oluşan bir diğer tatbikatı da 5 Eylül'de yine Pingtung'da gerçekleştirecek.

AH-1W Super Cobra ve AH-64 Apache saldırı helikopterleri de tatbikata dahil olacak.

Pingtung bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatlar, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan çevresindeki altı deniz bölgesinde icra ettiği tatbikatlarına başlamasının ardından geldi.