Tayvan'dan Türkiye'ye battaniye ve çadırlar yola çıktı
Tayvan halkının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından afet yardımı olarak bağışladığı malzemelerin sevkıyatı sürüyor.
Taipei Türk Ticaret Ofisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, depremzedeler için 10 bin battaniye, 600 çadır ve 5 sahra hastanesi çadırı ile malzemelerini taşıyan THY uçağının Taipei'deki Taoyuan Havalimanı'ndan hareket ettiğini bildirdi.
Öte yandan Türk Ticaret Ofisi ile koordinasyon içinde yardım çalışmalarını yürüten Tzu Chi Vakfı'nın topladığı yardımların ikinci kısmını oluşturan toplam 176 ton malzemenin de Eva Air hava yolu şirketince sabah afet bölgelerine sevk edildiği kaydedildi.
Kuruluşun ilk yardım sevkiyatında gönderdiği 150 ton ihtiyaç malzemesi dün Türkiye'ye ulaşmıştı.
Taipei Türk Ticaret Ofisi, Tzu Chi Vakfı işbirliğinde 9 Şubat'ta depremzedelere ulaştırılmak üzere ihtiyaç malzemelerinin bağışlanması için kampanya başlatmıştı.
Ofis Temsilcisi Muhammed Berdibek, kampanyada çok sayıda malzemenin ellerine ulaştığını, Tayvan halkına gösterdikleri sevgi ve iyilik için şükran duyduklarını ifade etmişti.
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