Teksas Katliamı'nda 19 çocuk hayatını kaybetmişti: Müdahale için 77 dakika bekleyen polis hakkında karar açıklandı
ABD’nin Teksas eyaletinde 24 Mayıs’ta düzenlenen, 19 çocuğun ve 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından, okulların güvenliğinden sorumlu Polis Şefi Pete Arredondo’nun, saldırıya, ‘beceriksizce ve tereddüt içinde’ müdahale ettiği gerekçesiyle görevine son verildi.
ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentindeki 8 okuldan sorumlu yönetim kurulu, dün yaptığı toplantı sonrasında okulların güvenliğinden sorumlu Polis Şefi Pete Arredondo’nun 24 Mayıs’taki silahlı saldırıya ‘tereddüt içinde ve beceriksizce müdahale ettiği’ gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı.
Toplantıya Arredondo güvenlik nedeniyle şahsen katılmazken; avukatı vasıtasıyla 17 sayfalık bir açıklama gönderdi. Polis Şefi Arredondo açıklamasında, işten atılırsa bu durumun itibarını, onurunu veya dürüstlüğünü zedeleyeceğini ifade ederek kendisine çoğu zaman kamuoyu önünde açıklama yapmak için fırsat verilmediğini ileri sürdü.
Arredondo daha önce soruşturma komitesine ifade vererek olay sırasında kilitli kapı için anahtar beklediğini ve kendini yetkili komutan olarak görmediğini belirtmişti.
ANAHTARIN GELMESİNİ 77 DAKİKA BEKLEDİ
Arredondo, silahlı saldırı sırasında ailelerin taleplerine ve sınıfta bulunan çocukların telefonla defalarca yardım istemesine rağmen olaya müdahale etmek için 77 dakika beklediği için ağır eleştiriler almıştı. Arredondo, olay sırasında kilitli kapıyı kırmadığı, bir düzine anahtarı tek tek deneyerek kapıyı açmaya çalıştığı ve ayrıca telsizi yanında olmadığı için de eleştirilmişti.
Uvalde'deki 8 okulluk yerleşkenin içindeki Robb İlkokulu'na 18 yaşındaki saldırgan 24 Mayıs tarihinde girerek iki sınıftaki çocukları ve 2 öğretmeni silahla ateş açarak öldürmüştü.
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