Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka: Beyninin eksik olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:38

Güncelleme: 22.02.2025 - 13:41

Fransa’da yaşayan ve kimliği açıklanmayan adam, sol bacağında hafif bir güçsüzlük ve ağrı hissetmeye başlayınca hastaneye başvurdu. Ancak bu basit semptomun altında yatan gerçek, tıp dünyasını hayrete düşürdü.

Bacak güçsüzlüğünün yaygın nedenleri arasında sinir hasarı, dolaşım problemleri, yaşa bağlı kas kaybı veya ciddi nörolojik hastalıklar yer alsa da, doktorlar yapılan testlerde beklenen hiçbir sorunu tespit edemedi.

Hastaya yapılan CT ve MRI taramalarında doktorlar inanılmaz bir manzarayla karşılaştı: Beyninin büyük bir bölümü yerinde yoktu, bunun yerine devasa bir sıvı cebi bulunuyordu. Tıp dünyasında oldukça nadir görülen bir durum olan ciddi hidrosefali teşhisi konuldu.

Tıp dergisi The Lancet’te paylaşılan beyin taramalarında, beynin ana bölgesinin büyük ölçüde siyah göründüğü, bunun da sıvı birikimine işaret ettiği belirtildi. Bu durum, beyninin sıkışarak ince bir tabaka halinde kafatasının kenarına itilmesine neden olmuştu.

BEYİN GELİŞİMİ VE IQ'SU NORMALDİ

Adamın tıbbi geçmişi incelendiğinde, altı aylıkken ventriküloatriyal şant ameliyatı geçirdiği, ancak bunun nedeninin hiçbir zaman belirlenemediği ortaya çıktı. 14 yaşında geçici kas kaybı yaşadığı dönemde şant ayarlanarak semptomları giderilmişti.

Şaşırtıcı bir şekilde, IQ’su 75 olarak ölçülen adam, evli, iki çocuk babası ve devlet memuru olarak çalışan, günlük hayatını sürdüren bir bireydi. Nörolog Lionel Feuillet, “Böyle bir vakayla daha önce hiç karşılaşmadık. Beyni normalden çok daha küçüktü, ancak normal bir hayat sürdürebiliyordu” dedi.

TEDAVİ SONRASI NORMAL HAYATINA DÖNDÜ

Doktorlar, beyindeki fazla sıvıyı tahliye etmek için yeni bir drenaj yolu oluşturdu ve adam tamamen iyileşti.

Ancak takip taramalarında beyninin boyutunda herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Bu sıra dışı vakaya rağmen, adam hayatına eskisi gibi devam edebildi.