Fransa mutfağının kremamsı lezzeti: Veloute Balık Çorbası tarifi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 20:27

Güncelleme: 18.02.2025 - 20:27

Velouté tekniği, Fransız mutfağında beş temel sostan biri olan Velouté sosunun çorba versiyonudur. Tereyağı, un ve balık suyu kullanılarak yapılan bu çorba, yoğun bir balık aroması ve hafif kremsi yapısıyla oldukça rafine bir lezzet sunar. Özellikle soğuk havalarda ısıtan, özel davet sofralarında yer bulan bir gurme çorbadır.

VELOUTE BALIK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram beyaz etli balık filetosu (levrek, morina, mezgit veya dil balığı)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kereviz sapı (ince doğranmış)

750 ml balık suyu (balık kafaları ve kemiklerinden hazırlanabilir)

100 ml beyaz şarap (isteğe bağlı)

200 ml krema

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı beyaz biber

1 çay kaşığı muskat rendesi

1 dal taze kekik veya defne yaprağı

Üzeri için taze maydanoz veya frenk soğanı (ince kıyılmış)

Yapılışı: