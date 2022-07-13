Toronto'da korkunç saldırı: Metro istasyonunda rastgele seçtiği kadını ateşe verdi

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:21

Kanada'da 33 yaşındaki bir adama, Toronto metro istasyonunda bir otobüste ateşe verdiği kadının yaralarına yenik düşmesi üzerine cinayet davası açıldı.

Adının Nyima Dolma olduğu söylenen 28 yaşındaki kadın, 17 Haziran'da yerel saatle 12:30 sularında Kipling İstasyonu'ndaki bir Toronto Transit Komisyonu (TTC) otobüsünde "rastgele bir saldırıda" ateşe verildi.

Sanık Tenzin Norbu saldırıdan kısa süre sonra yakınlardaki bir bölgede gözaltına alındı.

İlk müdahale ekipleri yangını söndürmeyi başarsa da ağır yaralanan Dolma hastaneye kaldırıldı. Hastane 5 Temmuz'da mağdurun öldüğünü duyurdu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yerel basında çıkan haberlerde, polisin zanlının büyük olasılıkla kadının üzerine parlayıcı bir sıvı döküp onu ateşe verdiğini belirttiği geçiyor.

Polis teşkilatının pazartesi yaptığı açıklamaya göre, kadının ölümü sonrasında sanığa yöneltilen yasal suçlamalar cinayet girişimi ve silahlı saldırıdan birinci derece cinayete yükseltildi.

Yetkililere göre "kurbanla saldırgan arasında bir ilişki" yoktu.

"BU OLAY BİR ENDİŞE SEBEBİ"

Polis sözcüsü Alex Li saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu olay bir endişe sebebi, özellikle de belirttiğimiz gibi rastgele bir saldırı olduğu için" dedi.

Dolma için açtığı GoFundMe sayfasını 6 Temmuz'da güncelleyen, kurbanın kız kardeşi Dawa Tsamchoe, gelen bağışların cenaze masraflarını karşılamak için kullanılacağını belirtti.

Tsamchoe yaptığı açıklamada, "Kız kardeşim başkalarına hizmet eden bir hayat yaşadı ve birçok insana baktı" dedi.