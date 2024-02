Traktörler yollarda, liderler suskun: Avrupa'daki çiftçi protestoları nereye gidiyor?

Daha önce hükümet binalarına, özel işletmelere ve meydanlara döktükleri gübre ve tarımsal malzemelerle gündeme gelen Avrupalı çiftçilerin protestoları şiddetlenerek devam ediyor. Bugün Avrupa Birliği Olağanüstü Liderler Zirvesi gündemine alınmamaları, bardağı taşıran son damla oldu.

Zirve öncesi, Brüksel'de ana caddeler yaklaşık bin traktörle kapatıldı, barikatlar kuruldu. AB Hükümet Binası çevresini işgal eden eylemciler, üzerinde ‘Çiftçiler yoksa, yemek de yok’ yazan pankartlarla eylemlerini sürdürdü.

????Farmers protests and fires outside the European Parliament as heads of state and government meet at the EU summit in Brussels.#AgriculteursEnColere #AgriculteurEnColere #agriculteurs #agriculteur #farmers #farmersprotest #Bauernprotest #FarmersAlliance #Farmers #Belgium… pic.twitter.com/D7TGCmC6Qg