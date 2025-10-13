Trump’ın, Knesset'teki konuşması sol parti tarafından protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) konuşması, İsrail’deki sol parti Hadash’ın protestosuyla kesildi.

Hadash Genel Başkanı Ayman Odeh ve Milletvekili Ofer Cassif, “Filistin'i tanıyın” yazılı pankartlarla Trump'ın konuşmasını protesto etti.

Hadash partisinin başkanı Arap milletvekili Ayman Odeh ve Arap partisinin tek Yahudi milletvekili Ofer Cassif, salondan çıkarıldı.

Trump’ın konuşması, güvenlik görevlilerinin ikiliyi parlamento binasından sürükleyerek çıkarması ve pankartları çalması nedeniyle kısa süreliğine kesintiye uğradı.

Knesset genel kurulunda pankart taşımanın Knesset kurallarına aykırı olduğu bildirildi.

İkili salondan dışarı çıkarılırken, diğer Knesset üyeleri ayağa kalkarak defalarca “Trump! Trump!” sloganları attı.

Trump, Knesset’te konuştuğu sırada yapılan protestonun ardından "Çok etkindi" dedi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Protestocu milletvekillerinden Ayman Odeh, meclisten atılmasının ardından X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Odeh, paylaşımında "Filistin'i tanıyın" yazılı dövizi taşıdığı görsele yer vererek "Tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için Genel Kurul'dan atıldım: Filistin devletini tanıyın" ifadelerini kullandı.