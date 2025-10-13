Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump’ın, Knesset'teki konuşması sol parti tarafından protesto edildi

Trump’ın, Knesset'teki konuşması sol parti tarafından protesto edildi

13.10.2025 14:35:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Trump’ın, Knesset'teki konuşması sol parti tarafından protesto edildi

ABD Başkanı Trump’ın Knesset’teki konuşması, sol parti Hadash’ın “Filistin'i tanıyın” pankartlarıyla yaptığı protesto nedeniyle kesildi. Ayman Odeh ve Ofer Cassif’in eylemi sonrası güvenlik görevlileri, Odeh ve Cassif'i parlamento binasından çıkardı.

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) konuşması, İsrail’deki sol parti Hadash’ın protestosuyla kesildi. 

Hadash Genel Başkanı Ayman Odeh ve Milletvekili Ofer Cassif, “Filistin'i tanıyın” yazılı pankartlarla Trump'ın konuşmasını protesto etti.

Hadash partisinin başkanı Arap milletvekili Ayman Odeh ve Arap partisinin tek Yahudi milletvekili Ofer Cassif, salondan çıkarıldı.

Trump’ın konuşması, güvenlik görevlilerinin ikiliyi parlamento binasından sürükleyerek çıkarması ve pankartları çalması nedeniyle kısa süreliğine kesintiye uğradı. 

Knesset genel kurulunda pankart taşımanın Knesset kurallarına aykırı olduğu bildirildi.

İkili salondan dışarı çıkarılırken, diğer Knesset üyeleri ayağa kalkarak defalarca “Trump! Trump!” sloganları attı.

Trump, Knesset’te konuştuğu sırada yapılan protestonun ardından "Çok etkindi" dedi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Protestocu milletvekillerinden Ayman Odeh, meclisten atılmasının ardından X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Odeh, paylaşımında "Filistin'i tanıyın" yazılı dövizi taşıdığı görsele yer vererek "Tüm uluslararası toplumun üzerinde uzlaştığı bir talebi dile getirdiğim için Genel Kurul'dan atıldım: Filistin devletini tanıyın" ifadelerini kullandı. 

 

İlgili Konular: #israil #Donald Trump

İlgili Haberler

Knesset’te Trump’a övgü yağdı: İsrail’in en büyük arkadaşı
Knesset’te Trump’a övgü yağdı: İsrail’in en büyük arkadaşı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset’te yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Netanyahu, Trump’ın Kudüs’ü başkent olarak tanımasından Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğe kadar birçok politikayı takdirle karşıladığını ifade etti.
'Kırmızı şapkalılar' parlamentoya girdi: Trump, Knesset’te hangi mesajları verecek?
'Kırmızı şapkalılar' parlamentoya girdi: Trump, Knesset’te hangi mesajları verecek? ABD Başkanı Donald Trump, Knesset’teki konuşmasına hazırlanan sırada, katılımcılar “Trump the Peace President” yazılı kırmızı şapkalarla salona girdi.
Trump’ın daveti yetersiz kaldı: Netanyahu, Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmayacak
Trump’ın daveti yetersiz kaldı: Netanyahu, Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmayacak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde bugün düzenlenecek Barış Zirvesi’ne katılmayacağını açıkladı.