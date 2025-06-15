Trump: İran ve İsrail'e anlaşma yaptıracağım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve iki ülke arasında cuma gününden beri süren savaşa ilişkin açıklama yaptı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülkenin yakında anlaşacağını öne sürdü.

ABD Başkanı'nın açıklaması şöyle:

"İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak, tıpkı Hindistan ve Pakistan’a yaptırdığım gibi. O durumda, ABD ile ticareti kullanarak iki mükemmel liderle yapılan görüşmelere akıl, uyum ve sağduyu getirdim, ve onlar hızlıca bir karar alıp durdular! Ayrıca, ilk dönemimde Sırbistan ve Kosova yıllardır olduğu gibi yine hararetli bir şekilde karşı karşıyaydı ve bu uzun süredir devam eden çatışma savaşa dönüşmek üzereydi.

Ben durdurdum (Biden bazı çok aptalca kararlarla uzun vadeli ihtimallere zarar verdi ama bunu da düzelteceğim, yeniden). Bir başka örnek de Mısır ve Etiyopya arasındaki, görkemli Nil Nehri’ni etkileyen devasa baraj kavgası. En azından şu anlık bir barış var, çünkü ben müdahale ettim, ve böyle kalacak! Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama asla hiçbir şey için takdir edilmiyorum, ama sorun değil, halk anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden muhteşem yapalım."