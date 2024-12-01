Trump, kritik göreve dünürünü aday gösterdi

Donald Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası iş insanı Charles Kushner'i, ABD'nin Paris Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, kritik göreve dünürünü aday gösterdi
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 00:14

ABD'de yeniden başkan seçilen Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dünürü Yahudi asılı iş insanı Kushner'i Fransa Büyükelçiliğine aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, "New Jersey'li Charles Kushner'i ABD'nin Fransa Büyükelçisi olarak aday göstermekten mutluluk duyuyorum. O, ülkemizi ve çıkarlarını temsil edecek güçlü bir savunucu olacak müthiş bir girişimci, hayırsever ve iş adamıdır" ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki Kushner'in kurucusu olduğu Kushner Companies isimli şirketin, ABD'nin "en büyük ve en başarılı özel gayrimenkul şirketlerinden biri" olduğunu belirten Trump, dünürünün, ABD Holokost Anma Konseyine atandığını, New York ve New Jersey Liman İdaresinde komiser ve başkan olarak görev yaptığını ve ayrıca New York Üniversitesi dahil, önemli kuruluşların yönetim kurulunda yer aldığı bilgilerini paylaştı.

Donald Trump, Kushner için "Birlikte, en eski ve en büyük müttefiklerimizden Fransa ile Amerika'nın ortaklığını güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, damadı Jared Kushner'in bir önceki başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalardan da övgüyle bahsetti.


Etiketler: #Donald Trump #dünür #aday

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