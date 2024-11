Trump, solcuları hedef aldı: Her zaman başarısız olacak

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, ABD'de, Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen nimetlere şükredildiği, sonbaharda kutlanan bir bayram olan Şükran Günü dolayısıyla X'te bir paylaşımda bulundu.

Trump, seçimlerde, Amerikan halkının kendisine "ezici bir zafer" verdiğini söyledi.

Trump, "Ülkemizi yok etmek için çok çalışan, ancak sefil bir şekilde başarısız olan ve her zaman başarısız olacak olan Radikal Sol Deliler de dahil olmak üzere herkese Mutlu Şükran Günleri, çünkü fikirleri ve politikaları o kadar umutsuzca kötü ki, Ülkemizin yüce halkı AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPMAK isteyenlere ezici bir zafer kazandırdı! Merak etmeyin, Ülkemiz yakında saygın, üretken, adil ve güçlü olacak ve siz de Amerikalı olmaktan her zamankinden daha fazla gurur duyacaksınız!" açıklamasında bulundu.

