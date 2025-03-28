Trump'ın bir kararnamesi daha engellendi

Yayınlanma: 28.03.2025 - 16:43

Güncelleme: 28.03.2025 - 16:43

ABD Illinois eyaleti Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthew Kennelly, kadınların zanaat edinmesine yardımcı olan Chicago Women in Trades adlı sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından Trump yönetimine karşı açılan davada kararını açıkladı.

Çalışma Bakanlığı ile bazı sözleşmeleri bulunan STK, bakanlığın kendilerinden DEI raporu talep ettiğini ancak Trump'ın kararnamesinin "muğlak olması nedeniyle bu talebe uyum sağlanmasının mümkün olmadığını" savundu.

Kennelly, Trump yönetiminin "yalnızca yasa dışı" DEI programları hakkında rapor talep ettiğini ancak bunun ne anlama geldiğini açıklamayı "titizlikle reddettiğini" belirterek, Çalışma Bakanlığının taşeron firmalar ve hibe verdiği kurumlardan DEI raporu istemesini geçici süre durdurdu.

DEI HAKKINDA SORUŞTURMA

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pam Bondi, Stanford ile California üniversitelerinin Berkeley, Los Angeles ve Irvine kampüslerine, DEI ile öğrenci alımı yapıp yapmadıkları konusunda soruşturma açıldığını duyurdu.

Bondi, ABD Yüksek Mahkemesinin 2023 Haziran'da aldığı kararla DEI ile üniversitelere öğrenci alımının yasaklandığını belirterek, karara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Trump ile birlikte ülkede "yasa dışı ayrımcılığa son verip liyakate dayalı" fırsatları yeniden tesis etmede kararlı olduğunu kaydeden Bondi, "ABD'deki her öğrenci, ten rengine göre değil, çalışkanlığına, zekasına ve karakterine göre değerlendirilmeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.

DEI PROGRAMI NEDİR?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararname imzalanmış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, 22 Şubat'ta Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnameye ilişkin ihtiyati tedbir kararı vermişti.