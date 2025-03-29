Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor: Videolu mesaj gönderdi

Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 29.03.2025 - 10:01

Trump'ın, TruthSocial hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Grönland'ın ortak tarihine işaret edildi.

Videoda, ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Arktik rekabetine karşı Grönland'ı savunduğu belirtilerek, iki ülke arasındaki ilişkinin anlaşmalarla değil "kan ve cesaretle" kurulduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

"Fethetmek için değil korumak için ABD sürece dahil oldu" ifadesi kullanılan 1,5 dakikalık videoda, "Ortak değerlerimiz hala yaşıyor ancak bugün Grönland Rusya'nın saldırganlığı ve Çin'in yayılmacılığı tehdidi altında" denildi.

Videoda, "Şimdi tekrar barış, güvenlik ve gelecek için dayanışma içinde olmalıyız" ifadesi kullanıldı.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI

Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren Trump, en son bugün Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu.

Vance, "Hepinizin bildiği gibi bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor" demiş, askeri güç kullanmaya gerek kalmadan Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve (ABD'nin) Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.