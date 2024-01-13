Trump'ın oğlundan Zelenski'ye suçlama: İzin mi veriyoruz?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:17

Güncelleme: 13.01.2024 - 13:18

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Volodimir Zelenski'yi ABD'li blog yazarı Gonzalo Lear'ı "öldürmekle" suçladı.

Daha önce Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, Gonzalo Lera ile ilgili olarak, Amerikalı blog yazarının "Zelenski ve Biden hükümetlerini eleştirme suçu" nedeniyle tutulduğu Ukrayna'daki bir hapishanede 55 yaşında öldüğünü ortaya çıkarmıştı.

Donald Trump Jr, "Yani şimdi Zelenski gibi sosyal yardımlarımızdan faydalanan yabancıların vatandaşlarımızı ve gazetecilerimizi öldürmesine izin mi veriyoruz????" dedi.

Donald Trump Jr ayrıca, "olayla ilgili olarak ABD medyasından öfkeli bir tepki gelmesini bekleyebileceğini, ancak bunun gelmeyeceğini önceden bildiğini" söyledi.

Gonzalo Lear, Mayıs ayı başında Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından tutuklanmıştı. SBU, Lera'nın tutuklanmasına gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini desteklemesini ve "adaletten kaçmaya" çalışmasını gösterdi.