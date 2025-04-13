Trump'ın tarifeleri kakao piyasasını vurdu: Çikolata krizi kapıda!

Yayınlanma: 13.04.2025 - 14:08

Güncelleme: 13.04.2025 - 14:08

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nden ithal edilen kakaoya yüzde 21 oranında gümrük vergisi getirme kararı, küresel çikolata piyasasını ve ticaret dengelerini sarsabilecek bir krizi tetikledi.

Dünyanın en büyük kakao üreticisi olan Fildişi Sahili, bu adımın yürürlüğe girmesi durumunda kakao fiyatlarını artırmak için önlemler alacağını açıkladı.

Reuters’in haberine göre, Fildişi Sahili Tarım Bakanı Kobenan Kouassi Adjoumani, “Ürünümüzü vergilendirirseniz, fiyatı yükseltiriz. Bu da doğrudan Amerikan tüketicisine yansır” diyerek Washington yönetimine çağrıda bulundu.

ABD'YE 300 BİN TON KAKAO: VERGİ KRİZİ KAPIDA

Kahve ve Kakao Konseyi (CCC) verilerine göre Fildişi Sahili, ABD’ye yılda 200 bin ila 300 bin metrik ton arasında kakao ihraç ediyor.

Kakao fiyatları ise halihazırda küresel piyasalarda büyük dalgalanmalar yaşıyor. 2024 yılında metrik ton başına 13 bin dolara kadar çıkan fiyatlar, bu yıl %30’dan fazla gerilemiş durumda.

Trump’ın vergi planı, Çin hariç tüm ülkeler için 90 günlük bir duraklamayla ertelenmiş olsa da, Fildişi Sahili yönetimi, bu tehdidi ciddiye alarak ihracat vergilerini yükseltme ve yeni ticaret ortaklarıyla anlaşmalar yapma yoluna gitmeye hazırlanıyor.

YENİ PAZAR ARAYIŞI

Tarım Bakanı Adjoumani, ülkesinin ABD pazarında karşılaştığı engeller karşısında Avrupa Birliği ile ikili bağlarını güçlendirme planları olduğunu belirtti.

Fildişi Sahili yetkilileri, Trump yönetiminin daha önce açıkladığı ticaret önlemlerine karşılık olarak ihracat pazarlarını çeşitlendirme niyeti taşıdıklarını da hatırlattı.

Küresel kakao sektörü, sadece siyasi gelişmelerle değil, aynı zamanda iklim değişikliği, hastalıklar ve zayıf mahsuller nedeniyle de baskı altında.

Fildişi Sahili ile birlikte dünyanın ikinci büyük kakao üreticisi olan Gana’da da üretim sorunları yaşanıyor. Bu durum, dünya genelinde çikolata üreticilerini daha da zorlayabilir.