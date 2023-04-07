Trumplı New Yorker kapağı tarihe geçti
New Yorker dergisi, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkeme yapılan robot resmini kapağına taşıdı. Trump'ın robot resmi, dergi tarihine geçti.
Eski ABD Başkanı Trump'ın, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a "sus payı" verdiği gerekçesiyle mahkemeye çıkması, ABD'nin ünlü dergisi New Yorker'ın kapağında yer aldı.
Indy100'ün haberine göre, New Yorker, 100 yıla yaklaşan tarihinde ilk kez bir mahkeme salonu robot resmi kapakta yer alacak.
Mahkeme salonu ressamı Jane Rosenberg tarafından yapılan robot resim, Manhattan mahkemesi tarafından yayınlandı.
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