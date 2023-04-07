Trump sirkinde son numara

07 Nisan 2023 Cuma

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında ceza davası açılan ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti. New York Bölge Savcısı Alvin Bragg öncülüğünde hazırlanan iddianamede Trump’a 34 ayrı suçlama yöneltildi.

Trump, 2016 başkanlık seçim yarışında kendisine zarar verebilecek bilgileri saklamak için muhasebe kayıtlarında sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Trump seçim kampanyasına zarar gelmemesi için ilişki yaşadığı eski porno yıldızı Stormy Daniels’a özel avukatı Michael Cohen vasıtasıyla 130 bin dolar tutarında sus payı ödemesi yapmıştı. ABD yasalarına göre sus payı ödemeleri yasadışı değil.

Yasadışı olan Trump’ın Cohen’e bu parayı geri öderken kayıtlara “avukatlık ödemesi” şeklinde geçirilmiş olması. Savcılık, Trump Vakfı’ndan ve özel banka hesabından gelen bu ödemelerin seçim kampanyalarına yönelik federal mali yasaları, New York eyaleti seçim yasalarını ve vergi yasalarını ihlal ettiğini ve bir suçu gizlemek amacıyla sahtecilik yapıldığını savunuyor.

Trump ise bütün suçlamaları reddederek davanın siyasi bir intikam üstünden yürütüldüğünü bunun ardında Demokrat Parti’nin olduğunu iddia ediyor.

2024 İÇİN BİR KOZ

Bu dava Trump’ın ABD 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti başkan adayı olmak için sonuna kadar kullanacağı bir koz.

Trump’ın New York’taki mahkemeye teslim olduktan sonra sabıka fotoğrafı çektirmek için ısrar ettiği ancak yetkililerin buna gerek görmediği haberlere yansıdı. Bunun üstüne Trump’ın kampanya ekibi sahte bir sabıka fotoğrafı hazırlayarak tişörtlere basmış. Trump mahkemeye kendi özel kameramanını getirmeyi de ihmal etmemiş.

Duruşma bittikten sonra Florida’daki evine giden Trump onu bekleyen destekçilerine yaptığı açıklamada “Amerika cehenneme gidiyor” ifadelerini kullandı.

Kendisinin cadı avına kurban gittiğini söyledi ve 3. dünya savaşının çok yakında başlayacağını iddia etti. Trump, Florida’daki evinden çıkan çok gizli devlet belgeleri soruşturması hakkında kendisinin idam edilebileceğini de ekledi.

‘MARJİNALLER’LE KAZANAMAZ

Trump’ın aşırı sağcı ve komplo teorilerinden beslenen destekçileri bu tür saçmalıklara gönülden inanıyor olabilir.

Cumhuriyetçi Parti’deki aşırı sağcı üye Marjorie Taylor Greene’in davalar nedeniyle Trump’ı İsa Peygamber ve Nelson Mandela’ya benzetmesi medyada alay konusu oldu.

Greene, “Trump tarihin en muhteşem tutuklanan insanları arasına katılıyor. Nelson Mandela tutuklanmış ve hapse atılmıştı. İsa, Roma hükümeti tarafından tutuklanarak öldürülmüştü” dedi.

Trump destekçileri savcı Alvin Bragg’e de örgütlü bir saldırı içinde. Cumhuriyetçi Lauren Boeber, Trump iddianamesinin Mussolini ve Hitler’in eylemleriyle eşdeğer olduğunu söyledi.

Trump, hakkındaki suçlamalardan mağduriyet yaratarak başkanlık yarışında destek bulmayı hedefliyor. Ancak davaları, skandalları ve yalanlarıyla Cumhuriyetçi Parti’yi aşağı çeken bir liderin yalnızca marjinal gruplarla seçimi kazanması imkânsız. Trump sirke dönüştürdüğü siyasi kariyerinde son gösterisini oynuyor olabilir.