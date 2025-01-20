Trump'tan göreve gelir gelmez ilk vaat

Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:34

Güncelleme: 20.01.2025 - 22:34

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump'ın görevdeki ilk gününde Meksika Körfezi ve Denali Dağı'nın isimlerini değiştiren kararnameleri imzalayacağını doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan Trump elini İncil'e koyar koymaz ve Birleşik Devletler Anayasası üzerine yemin eder etmez, Amerika'nın Altın Çağı başlayacak. Amerikan halkı, ülkemizin yüceliğini yeniden tesis etmek için verdiği sözleri yerine getirecek bir lidere sahip olacak” dedi.

Kararnameler, Trump'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından gerçekleştirmeyi planladığı bir dizi icraat arasında yer alıyor.

Söz konusu icraatlar, Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi, Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olan Denali Dağı'nın adını da McKinley Dağı olarak değiştirecek.

Trump, geçtiğimiz aylarda Alaska'daki Denali Dağı'nın adının değiştirilmesinden de defalarca söz etmiş ve bu dağa ilk olarak Başkan William McKinley'in adının verildiğine işaret etmişti.

Trump Aralık ayındaki bir mitingde “McKinley çok iyi, belki de harika bir başkandı. McKinley Dağı'ndan onun adını kaldırdılar, değil mi? İnsanlara böyle yapıyorlar. Şimdi, o harika bir başkandı, çok iyi bir başkandı. En azından çok iyi bir iş adamıydı. Bir iş adamıydı, sonra vali oldu, çok başarılı bir iş adamıydı” dedi.

Dönemin ABD Başkanı Barrack Obama, Alaska yasama organının talebi doğrultusunda 2015 yılında dağın adını Denali olarak değiştirdi.

Trump yemin töreninde yaptığı konuşmada, “Ve büyük bir başkanın, William McKinley'in adını, olması gereken ve ait olduğu yere, 'McKinley Dağı'na geri vereceğiz” ifadelerini kullandı.